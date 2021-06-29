Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 15:40

В Котовске из гаражей изъяли более 2,5 тысяч бутылок паленой водки

55-летний местный житель торговал контрафактным спиртным как оптом, так и в розницу
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У мужчины не было разрешительных документов на продажу алкоголя

У мужчины не было разрешительных документов на продажу алкоголя

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Котовске полицейские установили, что в гаражах на улицах Посконкина и Набережной торгуют алкогольной продукцией с признаками контрафакта. Продавцом паленого спиртного оказался 55-летний местный житель.

Котовчанин торговал паленой водкой, как оптовыми партиями, так и в розницу. Сопроводительных и разрешительных документов на продажу алкоголя у мужчины не было.

Всего полицейские обнаружили и изъяли из гаражей более 2,5 тысяч бутылок водки с признаками контрафакта. Алкоголь направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, несколько лет назад этот мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.