В Тамбовской области оперативники «прикрыли» наркопритон

Сотрудники отдела наркоконтроля МОМВД России «Рассказовскиий» выявили и пресекли деятельность наркопритона, расположенного в одном из домов на улице Фабричной. Выяснилось, что его организовал 53-летний местный житель.

Мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым людям. Во время осмотра оперативники изъяли предметы и приспособления для употребления запрещенных веществ.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1. ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.