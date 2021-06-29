Четверо тамбовчан будут участвовать в Сурдлимпийских играх-2022

XXIV летние Сурдлимпийские игры перенесли из-за пандемии на май 2022 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Четверо тамбовских спортсменов включены в расширенный список кандидатов на участие в Сурдлимпийских играх-2022. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кандидатами в спортивные сборные команды России стали воспитанники спортивно-адаптивной школы: Геннадий Борисов, Андрей Бетин, Владислав Тарасов и воспитанница СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Виктория Лаушкина.

Эти спортсмены - не только брали награды на чемпионатах России, но и имеют медали с первенства мира, чемпионата Европы и Сурдлимпийских игр. Например, Владислав Тарасов продолжатель династии именитых борцов, Заслуженный мастер спорта и Сурдлимпийский чемпион.

В ближайшее время тамбовские спортсмены приступят к подготовке к XXIV летним Сурдлимпийским играм, которые из-за пандемии перенесли на май 2022 года.

- Уверен, что наши спортсмены в очередной раз подтвердят высокий уровень развития адаптивных видов спорта в регионе, продолжат победную эстафету своих старших коллег, а дебютное выступление на Сурдлимпийских играх юных атлетов станет успешным, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.