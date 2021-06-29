Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июня: число заболевших за сутки составило 74 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 июня, 34725 человек. 33178 заболевших выздоровели, 600 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 74 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 27 мужчин и 45 женщин в возрасте от 22 лет до 91 года, а также двое детей 13 и 14 лет.

- На госпитализации находятся 740 человек, из них диагноз «пневмония» у 703 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.