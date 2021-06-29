В Тамбовской области поймали водителя с поддельными правами

В Инжавинском районе вынесли приговор жителю Волгорадской области, который находился за рулем с поддельными правами.

На следствии установили, что в декабре 2019 года по решению мирового судьи Еланского района Волгоградской области мужчину на полтора года лишили прав. В 2020 году он купил у неустановленного человека на станции метро в городе Москве поддельный документ – водительское удостоверение с разрешенными категориями «В В1 С С 1 D D1 ЕЕ СЕ, CIE M».

В марте этого года водителя, управлявшего автомобилем КАМАЗ в р.п. Инжавино остановил инспектор ДПС. Мужчина предъявил полицейскому поддельные права и обман раскрылся.

- Суд признал жителя Волгоградской области виновным в совершении преступления поч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор суда в законную силу не вступил.