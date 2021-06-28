Ипотечные кредиты в Сбере берут в среднем на 18 лет, но погашают их за 4,5 года

Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии «Макропруденциальная политика Банка России: новые вызовы и новые инструменты» Международного финансового конгресса.

Сбербанк не видит даже ранних признаков пузыря ни в потребительском, ни в ипотечном кредитовании, отметил он. Во-первых, рост розничного кредитования связан с оптимизмом заёмщиков. Неуверенный в своём будущем человек не берёт кредитов. Во-вторых, проявляется отложенный спрос со времён локдауна.

У российского рынка ипотеки Александр Ведяхин видит колоссальный потенциал роста — с нынешних 9% до 25% ВВП в ближайшие 10–15 лет, и это будет по-прежнему здоровый рост. Считается, что чем ниже первоначальный взнос по ипотечному кредиту — тем выше риск просрочки. Но Сбер не наблюдает у себя роста доли выдач кредитов с низким первоначальным взносом. Доля кредитов с LTV (коэффициент «кредит/залог» — отношение суммы кредита к стоимости залога) 80+ в выдачах в 2021 году даже ниже, чем в выдачах начала 2019 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк: «Первоначальный взнос может быть и невелик, но через короткое время имеющееся жильё продаётся — и заёмщик погашает значительную часть кредита и дальше обслуживает сильно уменьшившийся кредит. Средний заявленный срок ипотечного кредита в Сбере — 18 лет, реальный срок — 4,5 года. То есть люди сначала берут ипотечный кредит на новую квартиру, потом продают старую — и гасят. Так делает от 30 до 50% рынка.

Мы видим, что ипотеку берут люди с самым разным уровнем дохода. Например, ипотека на 1,5 млн рублей требует ипотечного платежа в размере около 12 тысяч рублей. Такие кредиты часто берут заёмщики с доходами заметно ниже среднероссийского уровня и используют их на улучшение жилищных условий.»