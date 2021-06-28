В Тамбове к ноябрю отремонтируют фасад «Родины»

В управлении по Госохране памятников согласовали с собственником кинотеатра «Родина» работы по сохранению здания. По этой договорённости ремонт фасадов здания должны провести до 1 ноября этого года, а ремонт и реставрацию интерьеров «Родины» - до конца 2022 года. Напомним, строительство одного из старейших в городе кинотеатров началось в конце 30-х годов, а завершилось в 1941-м. За все время существования здание несколько раз реконструировали, в мае 2014 года его снова закрыли на ремонт и с тех пор оно не работает. В 2016 году «Родину» выставили на продажу за 65 миллионов рублей, новым собственником стала некая столичная фирма. С 2016 года здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. А в 2019 году специалисты полностью подтвердили что «Родина» - ценный для города объект и его необходимо взять под охрану государства как памятник.