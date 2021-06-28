Тамбовчанин, убивший приятеля из-за спора на «тюремные» темы, получил 12,5 лет колонии

Конфликт между гостями возник во время застолья Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили, что днем 29 июня прошлого года компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у одного из них по улице Весенней города Тамбова. Во время общения между гостями возник спор на «тюремные» темы, в ходе которого один из мужчин схватил со стола нож и нанес 54-летнему знакомому удар в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался, а его убийца отправился спать в соседнюю комнату. Преступление он совершил в период условно-досрочного освобождения. Мужчина ранее отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.