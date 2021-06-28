В Тамбовской области утонули еще два человека

В области продолжает расти число жертв на воде Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В минувшее воскресенье, 27 июня, в нашем регионе при купании погибли еще два человека. Трагедия произошла на канале Цны у ТРЦ «Рио». Здесь утонул 39-летний житель Знаменского района. Второе происшествие зафиксировали в поселке Тамбовский лесхоз. Погибла 48-летняя женщина, которая пришла к водоему вместе со своим знакомым. Она и мужчина поплыли в разные стороны, но женщина не возвращалась, вскоре приятель обнаружил ее тело на поверхности воды.

- Следственными органами СУ СК России по Тамбовской области выясняются все обстоятельства гибели людей, - сообщает СУ СКР по региону.