Подросток за рулем мотоцикла врезался в «Газель»

Ребенку предстоит лечение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла 27 июня в 21 час 35 минут на улице Набережной около дома №14 села Александровка Знаменского района. Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Jialing-Nexus» по неизвестной причине врезался в «ГАЗ-322132», под управлением 69-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.