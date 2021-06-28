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Происшествия28 июня 2021 16:00

Подросток за рулем мотоцикла врезался в «Газель»

Мальчика отвезли в областную детскую больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребенку предстоит лечение

Ребенку предстоит лечение

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла 27 июня в 21 час 35 минут на улице Набережной около дома №14 села Александровка Знаменского района. Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Jialing-Nexus» по неизвестной причине врезался в «ГАЗ-322132», под управлением 69-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.