Бывшего заместителя гендиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области» обвиняют в коррупции

Направляют в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего первого заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области», который обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, во время работы, мужчина, без одобрения Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области», контрольный пакет акций которого принадлежит региону, заключил с ООО «ТамбовКапиталПроект» соглашение о компенсации землевладельцам суммы арендной платы и пени на сумму около 8 миллионов рублей, чем превысил свои должностные полномочия и причинил серьезный ущерб области.

- После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.