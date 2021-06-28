В Тамбовской области грабитель избил на улице прохожего и отобрал деньги

В Моршанске на 52-летнего местного жителя в безлюдном месте напал грабитель. До этого злоумышленник увидел, как потерпевший расплачивался за товар в магазине, и решил его подкараулить в безлюдном переулке.

Грабитель напал на морщанца и потребовал от него деньги, а после отказа избил. Он отобрал у жертвы банковскую карту и имеющуюся наличность – 2 500 рублей.

В течение суток злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений.

- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина содержится в СИЗО, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.