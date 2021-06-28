Пьяный тамбовчанин угнал у работодателя иномарку

В ночь на 27 июня в дежурную часть ОМВД России по Инжавинскому району поступила информация об угоне автомобиля «Мазда». Около полуночи автоинспекторы во время патрулирования остановили иномарку, подходящую по описанию. За ее рулем находился не атвовладелец, а совершенно посторонний человек. Патрульного насторожила неадекватная манера вождения.

В ходе проверки была установлена личность угонщика. Им оказался 29-летний житель поселка Землянский. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что житель поселка Инжавино оставил иномарку на территории частного дома и уехал из райцентра. Молодой человек, который работал у него по найму, решил покататься на «Мазде» хозяина.

- Его вину отягощает тот факт, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии молодой человек будет подвергнут административной ответственности согласно ст. 12.8 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.