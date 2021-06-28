В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Без прививки сотрудника могут отстранить от работы

28 июня главный санитарный врач региона Владимир Агафонов подписал постановление об обязательной вакцинации сотрудников организаций, которым приходиться контактировать с людьми. По данным регионального управления Роспотребнадзора, со второй декады мая прирост заболевших коронавирусом увеличился на 70%. Чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста – от 18 до 60 лет. В связи с этим вводится требование обеспечить вакцинацию 60% сотрудников из сфер торговли; пищевой промышленности; общественного питания; образования; здравоохранения; социальной защиты и социального обслуживания;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; МФЦ; транспорта общего пользования, такси; клиентских подразделений финансовых организаций; лиц, оказывающих услуги почтовой связи; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); театров, кинотеатров, концертных залов;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Прививки также должны сделать государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Тамбовской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Тамбовской области, работники органов власти Тамбовской области и подведомственных им организаций, руководители организаций/учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Тамбовской области, в сферах, установленных постановлением.

- В срок до 20 июля необходимо организовать проведение вакцинации первым компонентом, а в срок до 15 августа – вторым, - говорится в постановлении начальника управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Как следует из разъяснений Минтруда, отсутствие прививки может стать основанием для отстранения сотрудника от работы, без сохранения заработной платы.