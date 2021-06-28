На Тамбовщине дочь через суд добилась лишения матери родительских прав

Прокуратура Петровского района рассмотрела обращение несовершеннолетней жительницы, которая попросила лишить ее 35-летнюю мать родительских прав. Установлено, что с 8 лет девочка проживала в селе Турмасово у бабушки, а с момента обучения в ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» - в общежитии.

При этом ранее женщина уже были лишена родительских прав в отношении других пяти несовершеннолетних детей.

Однако должных выводов для себя она не сделала. Женщина по-прежнему проживает отдельно от несовершеннолетней дочери, в ее воспитании никакого участия не принимает, не навещает, ее судьбой не интересуется, материально не обеспечивает.

- Прокурором района в защиту интересов несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление о лишении родительских прав в отношении жительницы Петровского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.