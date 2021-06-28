Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июня: число заболевших за сутки составило 76 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 28 июня, 34641 человек. 33110 заболевших выздоровели, 598 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 76 новых случаев, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 41 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, а также трое детей от 6 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 748 человек, из них диагноз «пневмония» у 711 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.