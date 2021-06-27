После смерти двух рабочих на предприятии Тамбовской области проверят организацию охраны труда

Двое рабочих погибли в Тамбовском районе в поселке Новая Ляда в зернохранилище, когда откачивали воду из шахты не введенного в эксплуатацию зерноочистительного комплекса АО «Радуга». По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения, которые получились в результате работы водяной бензиновой помпы.

По данному факту следователи начали проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. На место ЧП выезжал прокурор Тамбовского района Андрей Тебякин. Проведение проверки взяло на контроль надзорное ведомство. Кроме того, специалисты выяснят, как соблюдалось законодательство соблюдение законодательства об охране труда в АО «Радуга».Пос