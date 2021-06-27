72 жителя Тамбовской области заразились коронавирусом

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 72 человека. Из них: 27 мужчин, 43 женщины, двое детей (мальчики 7, 16 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 89 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Тамбовской области – 34 565, из них 7 446 без клинических проявлений.

33 079 пациентов выздоровели: 14 950 выписали из стационара, 18 129 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализировали 741 человека, из них диагноз «пневмония» у 705. На домашнем карантине находятся – 1 224 (из них подтвержденных случаев – 147, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 52 304. Выписаны из больниц – 21 284.

По состоянию к 27 июня, одну прививку сделали 160 835 человек или 90% от полученной вакцины. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 124 592 чтамбовчанина.