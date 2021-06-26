На предприятии в Тамбовском районе погибли двое рабочих

Причины гибели сотрудников выясняют следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

На предприятии в рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского района 26 июня погибли двое мужчин. Разнорабочие 46 и 56 лет занимались откачкой воды из шахты не введенного в эксплуатацию зерноочистительного комплекса. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения, которые получились в результате работы водяной бензиновой помпы.

- По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по региону организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают руководство, работников и очевидцев случившегося, изымают необходимую документацию. Для определения точной причины смерти работников назначена судебно-медицинская экспертиза.