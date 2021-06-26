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Происшествия26 июня 2021 14:54

42-летняя женщина стала очередной жертвой воды в Тамбовской области

Трагедия произошла в Уваровском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина отправилась купаться и утонула

Женщина отправилась купаться и утонула

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Очередная трагедия на воде произошла в селе Моисеево Уваровского района. 42-летняя женщина в компании знакомых отдыхала с ночевкой на природе. Утром 26 июня приятели обнаружили, что ее долго нет и начали поиски. Бездыханное тело женщины обнаружили на поверхности воды.

- В Уваровском МСО СУ СК по региону начата проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.