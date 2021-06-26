42-летняя женщина стала очередной жертвой воды в Тамбовской области

Женщина отправилась купаться и утонула Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Очередная трагедия на воде произошла в селе Моисеево Уваровского района. 42-летняя женщина в компании знакомых отдыхала с ночевкой на природе. Утром 26 июня приятели обнаружили, что ее долго нет и начали поиски. Бездыханное тело женщины обнаружили на поверхности воды.

- В Уваровском МСО СУ СК по региону начата проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.