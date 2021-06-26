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Происшествия26 июня 2021 10:52

В Тамбовской области на рыбалке погиб 71-летний пенсионер

Пожилой мужчина выпал из лодки и утонул
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают следователи

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают следователи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

25 июня в пруду неподалеку от села Калиновка Токаревского района утонул 71-летний пенсионер. Мужчина вместе с другом приехал на рыбалку. Приятель остался на берегу, а пенсионер поплыл на лодке к середине пруда. Спустя несколько минут прилегший отдохнуть знакомый пожилого мужчины обратил внимание, что в лодке никого нет. О случившемся он сообщил в полицию. Тело мужчины позже извлекли водолазы.

- В Жердевском МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.