В Тамбовской области на рыбалке погиб 71-летний пенсионер

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

25 июня в пруду неподалеку от села Калиновка Токаревского района утонул 71-летний пенсионер. Мужчина вместе с другом приехал на рыбалку. Приятель остался на берегу, а пенсионер поплыл на лодке к середине пруда. Спустя несколько минут прилегший отдохнуть знакомый пожилого мужчины обратил внимание, что в лодке никого нет. О случившемся он сообщил в полицию. Тело мужчины позже извлекли водолазы.

- В Жердевском МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.