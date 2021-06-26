Стали известны результаты тамбовских выпускников на ЕГЭ по физике, истории и профильной математике

Тамбовские выпускники узнали результаты сдачи ЕГЭ по физике, истории и профильной математике. По этим предметам на 100 баллов экзамен сдали 5 школьников. Из них 3 выпускника показали самый высокий балл по физике, два — по истории. Высший балл получили воспитанники школ г. Тамбова, Котовска, Тамбовского и Инжавинского районов.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе 31 выпускник набрал максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Среди них и первая двухсотбальница. Анна Белякова, ученица лицея № 29 г. Тамбова набрала 100 баллов по русскому языку и истории.

Напомним, экзамены по физике и истории школьники писали 11 июня. По профильной математике – 7 июня.

Для участия в ЕГЭ по физике на территории Тамбовской области было зарегистрировано 1013 человек. Приняло участие - 918 человек. 77 человек набрали от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл участников единого государственного экзамена по физике составил 55,50.

Для участия в ЕГЭ по истории было зарегистрировано 964 человека. Приняло участие - 840 человек. 124 выпускника набрали от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл по истории составил 59,45.

Для участия в ЕГЭ по математике профильного уровня было зарегистрировано 2184 человека. Приняло участие - 2009 человек. 166 человек набрали от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл - 55,33.

24 и 25 июня для участников ЕГЭ прошел заключительный экзамен основного этапа по информатике и ИКТ. В 2021 году данный экзамен впервые проводился на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.

- В Тамбовской области экзамены прошли штатно и без сбоев, - сообщает региональное управление образования и науки.