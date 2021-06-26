Тамбовчанин оплатил чужой картой покупки на «Aliexpress»

Жителя Гавриловского района признали виновным в похищении 14000 рублей с банковской карты своего знакомого. Как выяснили на следствии, во время распития спиртных напитков со своим знакомым, воспользовавшись тем, что тот уснул, вор воспользовался его банковской картой и через установленное на мобильном телефоне приложение «Aliexpress» ввел данные с чужой карты для оплаты онлайн-покупки на общую сумму 14000 рублей.

- Мужчину признали виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением условного наказания с испытательным сроком на 2 года.