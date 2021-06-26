Семь тамбовских пляжей не прошли проверку Роспотребнадзора

Санитарные врачи провели очередные исследования воды на тамбовских пляжах. Они проанализировали 83 пробы на санитарно-химические показатели, 127 проб на микробиологические показатели, 70 проб на паразитологические исследования.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», в семи местах отдыха вода не соответствует санитарным требованиям. Это пляж на реке Цна в селе Бокино, пляжи «Парус», «Детский» и «Спортивный» на канале Цны в Тамбове, пляж СНТ «Эльдорадо» в Периксе, карьер «Ласковский» со стороны парка «Победы» и пляж «Пруд Новолядинский» в поселке Новая Ляда.

- Купаться на этих пляжах не рекомендуется, - поясняют в региональном управлении Роспотребнадзора.