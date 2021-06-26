В Мичуринске пройдет «Поэтический пикник»

Организаторы литературного кафе «Пушкинский чердак» решили продолжить сезон поэтических пикников выездной литературной встречей. Она состоится 3 июля на открытой площадке в Парке культуры и отдыха города Мичуринска. Вместе с резидентами литературного кафе Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина выступят представители литературно-музыкального клуба «Островок» (руководитель — Александр Виноградов). Мичуринские поэты и барды уже неоднократно становились участниками совместных мероприятий с тамбовскими коллегами: и летних пикников, и «чердачных» вечеров в Пушкинской библиотеке, и камерной литературной встречи в ЦГБ г. Мичуринска.

- Приглашаем жителей Тамбова и Мичуринска, всех желающих прикоснуться к поэтическому и музыкальному творчеству на второй «Поэтический пикник» лета 2021 года, говорят в пресс-сдлужбе библиотеки им. Пушкина. - Начало встречи — в 11 часов. Вход свободный.

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