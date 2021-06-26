Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 июня: число заболевших за сутки составило 75 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 26 июня, 34493 человек. 33010 заболевших выздоровели, 593 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 75 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 41 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, а также 5 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 717 человек, из них диагноз «пневмония» у 676 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.