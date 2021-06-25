В Тамбовской области в реке утонул 25-летний мужчина

Трагедия произошла в рабочем поселке Дмитриевка Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 25 июня в р.п. Дмитриевка Никифоровском районе в реке Польной Воронеж утонул 25-летний молодой человек. Он пришел с приятелем искупаться и отплыл далеко от берега. После того как знакомый потерял мужчину из виду, он стал нырять и разыскивать его. Но все попытки оказались неудачными. Молодой человек обратился за помощью. Спустя некоторое время тело утонувшего извлекли из воды водолазы.

- По данному факту в Мичуринском МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.