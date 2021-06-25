В Тамбовской области бывшего сотрудника ДПС осудили за мошенничество

В Первомайском районе осудили бывшего автоинспектора за мошенничество по статье 159 УК РФ. В суде доказано, что сотрудник ДПС, находясь при исполнении, получил от водителя автомобиля деньги в размере 20 000 рублей за не составление административного материала по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- При этом объективными сведениями о нахождении водителя в состоянии опьянения инспектор ДПС не обладал. Тем не менее, он ввел потерпевшего в заблуждение о наличии реальной возможности привлечения его к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое на основании ст.73 УК РФ считается условным с испытательным сроков 3 года.