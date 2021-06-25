Тамбовчанку, чьи дети сбежали от нее зимой в мороз на улицу, приговорили к обязательным работам

В Жердевке предъявлено обвинение матери двоих детей 5 и 6 лет по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если это соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними» и по ч. 2 п. «в» ст. 158 УК РФ «Кража».

Установлено, что женщина злоупотребляла алкоголем и совсем не заботилась о своих детях. Более того, она даже не готовила им еду. 23 января этого года около 20 часов вечера, малыши, испугавшись нетрезвую родительницу и ее гостей, были вынуждены уйти из дома и находиться одни на морозе.

28 марта 2021 года женщина совершила еще одно преступление. Она украла у своего знакомого 25 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.