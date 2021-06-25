Трое тамбовчан украли из магазина еду и алкоголь на 12 тысяч рублей

В Котовске полицейские установили причастность к кражам из магазина троих жителей Тамбова – двоих мужчин и женщины. Преступления произошли 21 и 22 июня в Котовске. Злоумышленников вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

За два дня тамбовчане похитили из котовского супермаркета продукты и алкоголь более чем на 12 тысяч рублей. Похищенный товар они прятали под одеждой и проходили мимо кассы.

- 53-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками полиции при попытке совершения очередной кражи в городе Рассказово. Местонахождение других участников преступлений уже установлено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении серии уголовных дел за кражу продукции из супермаркетов.