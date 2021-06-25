На Тамбовщине двое подростков пытались угнать машину, но не смогли ее завести

В полицию 24 июня поступила информация об угоне автомобиля отечественного производства в поселке Громок. Беспечный владелец припарковал на ночь свою машину на сельской улице и оставил дверцу незапертой.

В этот день в гости к жителю Сапмпура приехал знакомый из Тамбова, с которым они вместе учились. Поздно ночью они прогуливались по соседнему селу Громок и, заметив на улице ВАЗ-21099, решили его угнать. Ключи зажигания парни нашли в салоне, однако завести легковушку не смогли.

Предприимчивые юноши сняли аккумулятор с рядом стоящей «шестерки» того же владельца, но и это не помогло. Тогда они откатили машину в ангар, расположенный неподалеку.

Сотрудниками полиции установлены личности угонщиков, которые при опросе признали вину. Ими оказались два 17-летних приятеля. Как выяснилось, один из них попутно совершил кражу имущества потерпевшего. Он украл две автомагнитолы.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении тамбовчанина также возбуждено уголовное дело по статье158 УК РФ «Кража». Учитывая возраст несовершеннолетних, наказание может быть условным.