В Тамбовской области детского фотографа подозревают в растлении малолетних девочек

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера».

По версии следствия, подозреваемый у себя дома неоднократно под видом игры совершал действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 11 и 13 лет, которые проживали по соседству. Известно, что ранее мужчина работал в школе, жил один, занимался любительской фотосъемкой, в том числе, детской фотографией.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.