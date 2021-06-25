В Мичуринске сбили велосипедиста

Хозяина велосипеда доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 55-летний мужчина, произошла 24 июня в 14 часов 55 минут на улице Крымская в районе дома №7«А» города Мичуринска. 42-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris наехал на велосипедиста.

- В результате ДТП 55-летнего водителя велосипеда на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.