Коронавирус в Тамбове, новости на 25 июня: за сутки заболели 73 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 25 июня, достигло 34418 человек. Из них выздоровели 32928 человек, 593 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 73 жителей региона, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 24 мужчины и 47 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, а также двое детей, мальчики 15 и 17 лет.

- На госпитализации находятся 716 человек, из них диагноз «пневмония» у 682 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.