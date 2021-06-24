В Моршанске отменили празднование Дня молодежи

В Моршанске решили оказаться от празднования Дня молодежи. Как объясняют в местной администрации, поводом для отмены мероприятия является рост заболеваемости коронавирусом и низкие темпы вакцинации по сравнению со среднеобластными показателями. Именно это обстоятельство является основной причиной регулярных предписаний со стороны Роспортребнадзора о запрете проведения в Моршанске любых массовых мероприятий. По утверждениям медиков, за летний период необходимо достичь 60% вакцинированного населения.

- Если моршанцы не будут привиты в таком объеме - ни о каком коллективном иммунитете не может быть и речи, - сообщает пресс-служба администрации Моршанска. - Ранее был отменен межрайонный фестиваль «Моршанск — купецкий берег», праздничная программа ко Дню России. Если темпы вакцинации на территории города увеличатся, то, решение о проведении Дня города в сентябре, будет принято раньше.