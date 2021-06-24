В жилкомитете Тамбова требовали личного присутствия инвалидов-колясочников, которые не могут выйти на улицу

Инвалиды-колясочники, проживающие в областном центре, столкнулись с практически неразрешимой проблемой. Люди не выходят из квартир, которые нисколько не приспособлены для их нужд. Жители решили признать своё жилье непригодным для проживания инвалида на коляске. Но для того, чтобы добиться такого решения, необходимо обратиться в жилкомитет администрации города, где по этому вопросу соберут комиссию, проведут обследование и вынесут вердикт. Однако добраться до чиновников инвалиды не могли и поэтом обратились в аппарат омбудсмена. Специалист приехал и собрал у людей заявления и нужные документы, которые потом направил в мэрию. Но там их рассматривать не стали, ссылаясь на то, что заявители должны лично принести документы. Тот факт, что люди не могут даже выйти из квартир, во внимание не взяли.

- О том, что колясочники не могут покинуть жилье и вернуться в него в жилищном комитете администрации города прекрасно знали, но почему-то это обстоятельство проигнорировали, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

По мнению омбудсмена, в такой ситуации сотрудники жилищного комитета должны были сами приехать к инвалидам и взять у них заявления, но не сделали это. А документы, поступившие от жителей, через уполномоченного, сочли не заслуживающими внимания.

Только после направления заявлений и документов во второй раз в дом пришла комиссия, которая сделала вывод, что квартиры, в которых живут колясочники, непригодны для проживания инвалидов. Людей планируют переселить в более комфортные условия.