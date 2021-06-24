Тамбовчанин выращивал коноплю на участке возле дома

В Тамбовской области сотрудники наркоконтроля задержали 44-летнего жителя Моршанска, который на своем приусадебном участке возле дома выращивал коноплю для личного потребления. Всего полицейские изъяли 23 куста растения.

- Изъятые растения конопли направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Моршанцу грозит до восьми лет лишения свободы.