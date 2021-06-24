В Тамбовской области наркоторговец пытался откупиться от полицейского

В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 21 апреля текущего года, у обвиняемого при досмотре нашли свертки с наркотиками. На следующий день он пришел в кабинет к сотруднику полиции, которому было поручено проведение процессуальной проверки по данному факту, и положил на тумбу 10 тысяч рублей. Таким образом, он хотел уйти от уголовной ответственности.

От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил случившемся в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.