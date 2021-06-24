Глава сельсовета в Тамбовской области ездила по личным делам на служебном авто

В Тамбовской области главу Кулеватовского сельсовета Сосновского района признали виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Как оказалось, она пользовалась служебным транспортом в личных целях.

Прокурором района в отношении главы сельсовета было возбуждено постановление по делу об административном правонарушении.

- По результатам его рассмотрения виновной назначили наказание в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.