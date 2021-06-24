Житель Тамбовщины угрожал убить утюгом дочь и жену

В поселке Зеленый Гай Мичуринского района 23 июня задержали 62-летнего местного жителя. Как выяснилось, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой и дочерью угрожал им утюгом и осколком тарелки. Трагедии удалось избежать, т.к на место происшествия приехала полиция.

В отношении мичуринца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». За совершение данного преступления ему грозит до двух лет колонии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своим родственникам и состоял на профилактическом учете.