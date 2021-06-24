На Тамбовщине сторож вместе с другом похитил с места работы 460 литров топлива

В дежурную часть отдела полиции 23 июня поступила информация о краже дизельного топлива с территории фермерского хозяйства, расположенного в селе Глазок. Вскоре полицейские остановили «Газель», на котором передвигались злоумышленники. В салоне автомобиля они обнаружили канистры с горючим.

Стражи порядка установили, что 21 июня кражу совершили двое местных жителей 25 и 22 лет, один из которых работал сторожем этого хозяйства. Злоумышленники демонтировали железный лист, проникли в ангар, где хранилось топливо и слили в емкости 460 литров дизеля.

Заранее парни нашли скупщика краденого топлива. Злоумышленники дали признательные показания. Один из них был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, а второй привлекался к уголовной ответственности за порчу чужого имущества.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное топливо возвращено собственнику, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.