Двое тамбовчан расправились с приятелем за «неправильный» разговор с женой

Мужчину сильно избили табуретом Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 32-летнего жителей Тамбовского района. Мужчин обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 12 января этого года мужчины в компании знакомых распивали спиртное в квартире дома в микрорайоне Южный поселка Строитель. Во время застолья им не понравилось, как один из мужчин разговаривал со своей супругой. Ему сделали замечание, а потом сильно избили, в том числе нанося удары по голове деревянным табуретом. Через два дня 36-летнего мужчину госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался от полученной в результате побоев закрытой черепно-мозговой травмы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.