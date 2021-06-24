В Тамбове недалеко от филармонии произошла авария с участием автомобиля такси

Таксист разворачивался и врезался в "ИЖ" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля такси произошла 23 июня в 13 часов 48 минут на улице Карла Маркса в районе дома №165«Б» города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Chevrolet Klas» поворачивая налево, столкнулся с движущимся навстречу направлении «ИЖ 2717-230», под управлением 67-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили 45-летняя пассажирка «ИЖ 2717-230» и 25-летняя женщина, находившаяся в такси, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.