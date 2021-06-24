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Происшествия24 июня 2021 11:42

18-летняя тамбовчанка не удержала машину на трассе и съехала в кювет

Девушку доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Машина выскочила с дороги

Машина выскочила с дороги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала начинающая водитель, произошла 23 июня в 14 часов 55 минут на 2 километре автодороги «Каспий-Дмитриевка», проходящей по территории Никифоровского района. 18-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» не удержала машину на дороге и съехала в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП водитель получила травмы. Девушку доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.