Коронавирус в Тамбове, новости на 24 июня: за сутки заболели 69 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 24 июня, достигло 34345 человек. Из них выздоровели 32836 человек, 586 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 69 жителей региона, это на 1 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 26 мужчин и 42 женщины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 12-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 747 человек, из них диагноз «пневмония» у 706 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.