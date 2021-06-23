Тамбовский спортсмен Константин Мацнев стал победителем Кубка мира 2021

23 июня стали известны результаты Кубка мира по парапауэрлифтингу. В составе сборной команды Российской Федерации выступает тамбовчанин Константин Мацнев. Воспитанник спортивно-адаптивной школы принес золотую награду в копилку нашей сборной, показав лучший результат – 240 кг.

- Константин Мацнев - мастер спорта России международного класса, с 2019 года входит в состав сборной команды России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовский спортсмен также является многократным чемпионом и рекордсменом России по пауэрлифтингу спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, участник чемпионата мира 2019 года. Тренирует спортсмена Светлана Привалова.