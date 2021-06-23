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Общество23 июня 2021 17:38

В Тамбове параллельно с ремонтом ул. Гастелло заменят теплосеть

В ночь с 26 на 27 июня в районе стадиона «Локомотив» перекроют движение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове продолжается ремонт улицы Гастелло. Еще до того, как рабочие уложат здесь новый асфальт, МУП «Тамбовтеплосервис» планирует заменить расположенный здесь ветхий участок сетей теплоснабжения. Из-за этого в ночь с 26 на 27 июня на ул. Гастелло перекроют движение.

- В ночь с субботы на воскресенье, приблизительно с 23 часов до 5 часов утра, планируется перекрытие движения по улице Гастелло. Тепловая сеть будет укладываться поперек дороги в районе стадиона «Локомотив» в сторону кинотеатра «Мир», - поясняет генеральный директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло. - На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, завезены плиты, песок, вскоре поступит щебень и новые трубы, срок службы которых составляет 20 лет.