Тамбовские семьи с минимальным доходом смогут претендовать на пособие для детей от 8 до 17 лет

С 1 июля тамбовские семьи смогут претендовать на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, выплаты также полагаются женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет сможет получать единственный родитель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения (в 2021 году – 10221 руб.).

В Тамбовской области размер ежемесячного пособия составит 5050 руб. (50% величины регионального прожиточного минимума для детей – 10100 руб.).

- Право на ежемесячное пособие имеют будущие мамы в случае, если срок их беременности составляет шесть и более недель, и они встали на учет в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом размер среднедушевого дохода их семей не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения (в 2021 году – 10221 руб.).

Размер такого пособия для жительниц Тамбовской области составит 5502 руб. (50% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – 11004 руб.).

По вопросам предоставления выплат нужно обращаться в отделение Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области (телефон горячей линии 79-43-93).