Тамбовчан попросили не купаться в городских фонтанах

Следует учитывать, что вода в фонтанах по составу относится к технической, а не питьевой Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбов пришла аномальная жара, которая продержится до конца недели. Некоторые горожане используют вместо пляжей городские фонтаны, чтобы охладиться. Однако, как отмечают специалисты, это может нанести значительный вред здоровью.

Тамбовчанам нужно учитывать, что вода в фонтанах по составу относится к технической, а не питьевой. Туда попадают дождь и пыль, а жара способствует размножению микроорганизмов.А еще, это сложная дорогостоящая конструкция, которая состоит из электрических кабелей, насадок, светильников, насосов и прочего.

- Купающиеся люди по неосторожности могут повредить оборудование. Если это кабель, то возможен удар током, - сказала заместитель директора Дирекции благоустройства и озеленения Елена Бастрыкина. – Люди могут получить травмы и ушибы о многочисленные выступающие элементы.

Ежедневно специалисты Дирекции благоустройства и озеленения проверяют исправность всех конструкций фонтанов. Некоторые горожане бросают в воду мусор, что приводит к неполадкам и поломкам.