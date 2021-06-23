Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 16:20

Тамбовчан обманывают лжеработодатели

Под предлогом трудоустройства аферисты выведывают данные карт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Мошенники придумали новый способ обмана, поэтому теперь тамбовчанам следует быть

бдительными при оформлении на работу. Аферисты находят объявления о поиске работы и звонят от имени потенциального работодателя. Людям предлагают высокую зарплату, при этом соискателю нужно пройти несколько тестовых заданий, собеседование и видеоинтервью. Но потом, когда начинается процесс «оформления», кандидата просят предоставить данные паспорта и другие документы, в том числе подробную анкету с указание родственников. Последним пунктом просят сообщить данные своей карты, на которую будет перечисляться зарплата, в том числе срок действия карты и код на оборотной стороне. Через некоторое время человек лишается всех своих сбережений.

В некоторых случаях мошенники просят скачать программу, которая обеспечивает удаленный доступ к телефону соискателя и его мобильному банку, и похищают данные с гаджета.

- Прежде чем соглашаться на выгодное предложение о трудоустройстве, внимательно изучите информацию о потенциальном работодателе, почитайте отзывы, изучите сайт, обратитесь в компанию напрямую и уточните, действительно ли вакантна предлагаемая вам должность, - советует заведующий сектором платежных систем и расчетов тамбовского отделения Банка России Вадим Колмыков. - Солидные компании не будут запрашивать секретные данные карт. Помните, если вы сами сообщите мошенникам конфиденциальные сведения, и из-за этого лишитесь денег, банк не компенсирует вам потери.