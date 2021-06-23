Тамбовчан обманывают лжеработодатели

Мошенники придумали новый способ обмана, поэтому теперь тамбовчанам следует быть

бдительными при оформлении на работу. Аферисты находят объявления о поиске работы и звонят от имени потенциального работодателя. Людям предлагают высокую зарплату, при этом соискателю нужно пройти несколько тестовых заданий, собеседование и видеоинтервью. Но потом, когда начинается процесс «оформления», кандидата просят предоставить данные паспорта и другие документы, в том числе подробную анкету с указание родственников. Последним пунктом просят сообщить данные своей карты, на которую будет перечисляться зарплата, в том числе срок действия карты и код на оборотной стороне. Через некоторое время человек лишается всех своих сбережений.

В некоторых случаях мошенники просят скачать программу, которая обеспечивает удаленный доступ к телефону соискателя и его мобильному банку, и похищают данные с гаджета.

- Прежде чем соглашаться на выгодное предложение о трудоустройстве, внимательно изучите информацию о потенциальном работодателе, почитайте отзывы, изучите сайт, обратитесь в компанию напрямую и уточните, действительно ли вакантна предлагаемая вам должность, - советует заведующий сектором платежных систем и расчетов тамбовского отделения Банка России Вадим Колмыков. - Солидные компании не будут запрашивать секретные данные карт. Помните, если вы сами сообщите мошенникам конфиденциальные сведения, и из-за этого лишитесь денег, банк не компенсирует вам потери.